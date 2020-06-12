Сделать вёрстку

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Закрыт5 заявок813 просмотров

Сайт использует open source code –  github.com/JsonDeveloper/...

Сайт использует framework  Laravel 

На сайт есть личный кабинет пользователя с разными страницами.

Необходимо сделать вёрстку новой страницы и двух форм. Данные формы можно взять из других страниц кабинета пользователя.

Стиль сохранить тот же.

Укажите пожалуйста стоимость и сроки. Сделка будет проводится как безопасная

Laravel
5 лет назад
andrew_harp
Андрей 
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