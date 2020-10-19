SEO продвижение

﻿Профессиональное SEO продвижение/Разработка сайтов

Меня зовут Игорь, я являюсь полноценным участником опытной команды Webdrone. Основное направление моей деятельности - это SEO продвижение, оптимизация сайтов и разработка сайтов. Мой опыт в продвижении сайтов составляет более семи лет как с англоязычным сегментом, так и с русскоязычным. Опыт работы в разработке составляет 4 года как свободный фрилансер и 2 года как наемный работник в IT компании.

Услуги моей SEO деятельности﻿

Комплексное SEO продвижение проектов разных уровней/географических точках. Если Вы хотите занять лидирующие места в органической выдаче поисковой системы и получать бесплатный трафик на сайт.

проектов разных уровней/географических точках. Если Вы хотите занять лидирующие места в органической выдаче поисковой системы и получать бесплатный трафик на сайт. Аудит сайтов . Избавление от ошибок на сайте, которые замедляют продвижение .Важная часть любого бизнеса в сфере онлайн.

. Избавление от ошибок на сайте, которые замедляют продвижение .Важная часть любого бизнеса в сфере онлайн. Внутренняя оптимизация . Важная часть в SEO продвижении. Избавление от внутренних ошибок, работа с метатегами и внутренними ссылками, написанным кодом.

. Важная часть в SEO продвижении. Избавление от внутренних ошибок, работа с метатегами и внутренними ссылками, написанным кодом. Внешняя оптимизация. Плавное наращивание ссылочной массы также является важной частью продвижения. Работа с брендом.

Плавное наращивание ссылочной массы также является важной частью продвижения. Работа с брендом. Сбор семантического ядра и кластеризация.

Разработка архитектуры сайта. На основе собранного семантического ядра, разрабатывается правильная архитектура сайта, которая увеличивает попадание в ТОП..

На основе собранного семантического ядра, разрабатывается правильная архитектура сайта, которая увеличивает попадание в ТОП.. Анализ конкурентов. Бизнес - это прежде всего конкуренция, даже в онлайн. Для того, чтобы сайт занимал лидирующие позиции - нужно уметь обходить конкурентов при этом сохранять хорошие отношения с поисковыми системами, для этого и требуется грамотный анализ конкурентов.

Бизнес - это прежде всего конкуренция, даже в онлайн. Для того, чтобы сайт занимал лидирующие позиции - нужно уметь обходить конкурентов при этом сохранять хорошие отношения с поисковыми системами, для этого и требуется грамотный анализ конкурентов. Создание стратегии в продвижении онлайн бизнеса. Согласитесь, если нет стратегии, то мы являемся, словно слепыми котятами? Я разработаю онлайн стратегию с документальным подтверждением, которая станет основой для дальнейшей действий. Да, в процессе работы, она сможет изменяться, но цель должна быть одна - прибыль в онлайн бизнесе.

﻿‍Услуги в сфере разработки сайтов﻿﻿‍

Создание интернет-магазинов с применением рабочих методик маркетинга. Создать интернет-магазин - это половина дела, он прежде всего обязан работать на Вас.

с применением рабочих методик маркетинга. Разработка корпоративных сайтов . Грамотная разработка сложных проектов для крупных компаний, у которых есть филиалы в других городах.

. Грамотная разработка сложных проектов для крупных компаний, у которых есть филиалы в других городах. Создание продающего Landing Page . Если Вы нацелены на результат сейчас, тогда Вам нужен продающий лендинг, который будет приводить клиентов в магазин/учащихся на вебинар и т.д.

. Если Вы нацелены на результат сейчас, тогда Вам нужен продающий лендинг, который будет приводить клиентов в магазин/учащихся на вебинар и т.д. Разработка сайта-визитки. Индивидуальный сайт визитка, с которым вы будете отличаться от конкурентов и привлекать новых клиентов. Отличный вариант для бизнеса, который работает в сегменте «Услуги».

﻿Почему выгодно со мной сотрудничать﻿﻿

Внушительный положительный опыт в продвижении и разработке. Вы получите готовую услугу/продукт, которые будут прежде всего рабочие.

Понимание бизнеса. Я не работаю просто под ключ. Сделал проект и забыл. Моя задача сделать так, чтобы Любой проект приносил прибыль. Для этого кроме технических знаний, требуются знания непосредственно в бизнесе.

При работе используется лицензионное профессиональное программное обеспечение.

Клиент будет защищен юридически: договор (при желании), гарантия на результат услуги.

Всегда выхожу на связь. Для меня не существует выходные или праздники: если я веду Ваш проект, я 100% на связи. Если мы находимся в одном городе - организовывается встреча при желании. В случае, если проект большой и требуется, чтобы я приехал

Цену на мои услуги можно назвать средней. При условии скидок цена на ту или иную услугу, может изменяться даже на 50%. Если вы заказываете разработку сайта - я предоставляю для вас внутреннюю оптимизацию совершенно бесплатно .

. Бесплатная техническая поддержка для наших клиентов.

Бесплатные уроки для клиентов по CMS системе, советы связанные с разработкой и продвижением.

Бесплатный экспресс аудит для каждого пользователя.

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