Разработка сайта под ключ

$547
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка214 просмотров

Важно ознакомиться с каждым пунктом прежде чем приступить к работе над технической частью проекта.

Структура сайта 

  • Главная страница
  • Об организации

    • Новости

      • Новость
    • Документы
    • Контакты
  • Услуги для бизнеса

    • Займы под залог имущества
    • Займы без залога
    • Тендерное кредитование
    • Возвратный лизинг
  • Усдуги для физических лиц

    • Займы без залога
    • Займы под залог имущества
    • Рефинансирование
    • Выкуп долгов
  • Отзывы+ (список)
  • Подать заявку+
  • База знаний+

    • Статьи+

      • Статья+
    • Видео+
    • FAQ+
    • Текстовая страница+
  • СБ+(страница спасибо)
В целом глядя на прототип https://zyk7k6.axshare.com/

по функционалу все более менее должно быть понятно, но данные комментарии помогут лучше понять некоторые датали проекта. 

5 лет назад
guest_15840091259597
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$547
28 дней
Escrow
Все отлично! Благодарим за выполнение работы. Рекомендуем Олега и его команду к сотрудничеству.
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад

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