existencestudio

Елена existencestudio

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание сайтов

Добрый день.

Предлагаю услуги по созданию и поддержке веб-сайтов.

Сайт-визитка - от 8000р.

Бизнес-сайт - от 20 000р.

Интернет-магазин - от 40 000р.

Поддержка сайта - от 10 000р./месяц

Предоплата 30%.

С моими работами Вы можете ознакомиться на сайте: https://existence-studio.ru

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $25
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 1 дня
нет рейтинга