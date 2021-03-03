Создание сайтов
Добрый день.
Предлагаю услуги по созданию и поддержке веб-сайтов.
Сайт-визитка - от 8000р.
Бизнес-сайт - от 20 000р.
Интернет-магазин - от 40 000р.
Поддержка сайта - от 10 000р./месяц
Предоплата 30%.
С моими работами Вы можете ознакомиться на сайте: https://existence-studio.ru
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Портфолио
- Ветклиника116 просмотров
- CITY SERVICE118 просмотров
- Даминанс-А118 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $25
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 1 дня
нет рейтинга