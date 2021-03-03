Создание сайтов

Добрый день.

Предлагаю услуги по созданию и поддержке веб-сайтов.

Сайт-визитка - от 8000р.

Бизнес-сайт - от 20 000р.

Интернет-магазин - от 40 000р.

Поддержка сайта - от 10 000р./месяц

Предоплата 30%.

С моими работами Вы можете ознакомиться на сайте: https://existence-studio.ru