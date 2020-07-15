Простые сайты недорого
Занимаюсь разработкой сайтов с 2009 года.
А также очень хорош в контекстной рекламе Яндекса и таргетированной рекламе Вконтакте.
Если у вас интересный проект, то я могу сделать сайт и настроить продажи за % от сделки!
Вам даже вкладываться не надо, просто обеспечьте доставку товара или услуги :)
ИЛИ
Сделаю для вас одностраничный сайт за $50
(в цену входит оплата домена и хостинга на год)
Каждая дополнительная страница будет стоить $20
У вас будет доступ к системе управления сайтом,
где вы сможете самостоятельно его редактировать и добавлять странички
($20, если понадобится обучение по управлению этой системой)
вот примеры сайтов:
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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