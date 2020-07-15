Простые сайты недорого

Занимаюсь разработкой сайтов с 2009 года.

А также очень хорош в контекстной рекламе Яндекса и таргетированной рекламе Вконтакте.

Если у вас интересный проект, то я могу сделать сайт и настроить продажи за % от сделки!

Вам даже вкладываться не надо, просто обеспечьте доставку товара или услуги :)

ИЛИ

Сделаю для вас одностраничный сайт за $50

(в цену входит оплата домена и хостинга на год)

Каждая дополнительная страница будет стоить $20

У вас будет доступ к системе управления сайтом,

где вы сможете самостоятельно его редактировать и добавлять странички

($20, если понадобится обучение по управлению этой системой)

вот примеры сайтов:

https://zuriona.ru

https://зуриона.рф