Веб-разработка. Системный администратор
Создание и разработка сайтов "ПОД КЛЮЧ"
- Сайт визитка
- Корпоративный сайт
- Landing Page
Создание и разработка Интернет-магазина "ПОД КЛЮЧ" на Opencart.
Технологии:
CMS: WordPress/Opencart
Framework: Laravel/Yii2.0
HTML5/CSS/PHP/Less/perl/JS/SaaS
База: MySQL
Быстро, качественно, доступно!
Портфолио
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