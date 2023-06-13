Веб-разработка. Системный администратор

Создание и разработка сайтов "ПОД КЛЮЧ"

- Сайт визитка

- Корпоративный сайт

- Landing Page

Создание и разработка Интернет-магазина "ПОД КЛЮЧ" на Opencart.

Технологии:

CMS: WordPress/Opencart

Framework: Laravel/Yii2.0

HTML5/CSS/PHP/Less/perl/JS/SaaS

База: MySQL

Быстро, качественно, доступно!