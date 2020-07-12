Сайт из шаблонных блоков на Tilda

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Закрытнет заявок194 просмотра

Нужен сайт из бесплатных шаблонных блоков на Тильде.

Контент будет заполняться самостоятельно. Нужно сделать "скелет"из функциональных блоков согласно прототипу.

Прототип: 

https://www.figma.com/file/TzWF70VXBDn75H9UhIpV6u/Prototype

Tilda
5 лет назад
morganbigman
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров