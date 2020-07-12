Веб сайт с аккаунтами травел агентов, поставщиков услуг, партнёрских сетей и клиентов и так далее. Более подробно при общение узнаете. Admin panel Supplier panel Travel Agency panel Customer panel Partner ...
Сайт из шаблонных блоков на Tilda
Нужен сайт из бесплатных шаблонных блоков на Тильде.
Контент будет заполняться самостоятельно. Нужно сделать "скелет"из функциональных блоков согласно прототипу.
Прототип:
Заявки фрилансеров
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