Создание готового шаблона адаптированный под uCoz

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Закрыт4 заявки431 просмотр

Нужно создать готовый шаблон адаптированный под систему uCoz, тематика сайта: Кино

1) Создать макет сайта

2) HTML-Верстка, установка скриптов 

2) Установить на uCoz (для демонстрации того, как он функционирует)

HTML
5 лет назад
Quzzen
Денис 
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