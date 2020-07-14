Нужен сайт из бесплатных шаблонных блоков на Тильде. Контент будет заполняться самостоятельно. Нужно сделать "скелет"из функциональных блоков согласно прототипу. Прототип: https://www.figma.com/file/TzWF70VXBDn75H9UhIpV6u/Prototype
Дизайн многостраничного сайта
Тематика-строительство загородных домов под ключ, с проектами. Проекты и всю необходимую информацию предоставлю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт5 лет назад
Веб сайт с аккаунтами травел агентов, поставщиков услуг, партнёрских сетей и клиентов и так далее. Более подробно при общение узнаете. Admin panel Supplier panel Travel Agency panel Customer panel Partner ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт5 лет назад
Кто может сделать такой сайт https://bit.ly/3aZb88Y ? Сайт и бот должен быть на немецком языке.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт5 лет назад
необходимо сделать сайт для компании по остеклению. аналог сайта в другом городе есть.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно создать сайт подобного плана: (Только Украина!) http://prntscr.com/tfu2rx http://prntscr.com/tfu2wr http://prntscr.com/tfu32n http://prntscr.com/tfu374 http://prntscr.com/tfu3idСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт5 лет назад
Скопировать сайт внести наши правки и запуститьСайты «под ключ»29 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет всем. Подскажите!Нужен такой же сайт (копия)https://premier-parfum-pp.uaПишите в личку, пж)Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Я ищу среди фрилансеров, разработчика (команду разработчиков), в портфолио которого имеется рабочий сайт сервис, но не просто скрипт, а живой на сегодняшний день проект. Если вы создавали сайт-сервис ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $4000
Сайт должен быть написан без конструкторов, и полностью оптимизирован по SEO Подробности в лс, Отклики сразу с портфолио ! Проверка на ботов: первое слово АИСТСайты «под ключ»60 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать продающий, яркий красочный лендинг по коррекции веса и питанию. Есть все видео-отзывы и фото отзывы пациентов, подготовленный текст, важно найти того, кто сможет сделать лендинг по следующим примерам. (Фото прикрепила ниже, как пример, ...Сайты «под ключ»57 заявокЗакрыт5 лет назад