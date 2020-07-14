Cоздать html-сайт c типовыми элементами на php и ява

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Закрыт8 заявок405 просмотров

Нужно создать html-сайт c типовыми элементами на php и ява по типу сайта https://artline3d.ru/

Точнее, нужно создать связанные между собой функционально типовые страницы для их последующего заполнения, размножения и наполнения

аналогичными. (Нужно сделать структуру сайта и конву).

Это должно быть чистым кодом и без CMS системы. На сайте должна быть админка для пользователей по аналогии с сайта-примера.

 

- главная по типу https://artline3d.ru/index.php;

- страницу категорий / пример- https://artline3d.ru/arki.html/

-товар / пример- https://artline3d.ru/arki-arka_001.html/

- корзина /https://artline3d.ru/shopping_cart.php/

- обратная связь /https://artline3d.ru/contact_us.html/

- мои заказы /https://artline3d.ru/account.php/

-способ оплаты /https://artline3d.ru/sposob-oplaty.html/. Подключить способ онлайн оплаты от Сбербанка.

 

2. ОБЕСПЕЧИТЬ ДИСТАНЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕМ.

 

Срок выполнения: 10-12 дней весь проект 15.000

Задание делим на 3 этапа.

 

За каждый этап оплата 5000. 

На данном этапе необходимо подготовить только прототип сайта ( общий интерфейс и дизайн, основные страницы)

 

На втором этапе нужно будет внести все корректировки, привести сайт к конечному виду и подключить оплату через Сбербанк. Цена - 5000.

 

На третьем этапе нужно будет обеспечить дистанционную поддержку консультированием и исправить все недочеты, если они будут. Цена - 5000.

HTMLPHP
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