Нужно скачать все шаблоны с сайта

Привет.

Есть каталог лендингов на сайте lpza100.ru.

Нужно скачать все лендинги с этого сайта.

Напишите цены и сроки.

Выберу исполнителя по соотношению цена-качество.

Если не отвечаю на ваш ответ – значит выбрал другого исполнителя.