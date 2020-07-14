Сделать копию сайта

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Завершен11 заявок328 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать точную копию сайта с возможностью изменения контактных данных (телефон, емайл, раздел контакты, добавление реквизитов)+залить на хостинг.

Сайт многостраничный (в яндексе 369 стр)

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5 лет назад
m-vanna
43 года
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год назад

Выбранный исполнитель

steasun
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$50
1 день
Однозначно рекомендую Геннадия. Ответственный подход и пунктуальность. Постоянно онлайн и без лишних вопросов.
Рекомендую, все четко

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