Разработка сайта

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Закрыт17 заявок308 просмотров

Нужно разработать сайт .

Мы только открываемся: Бьюти сфера, стоматология. 

Присылайте кейсы по данным сферам

5 лет назад
titova345
28 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Маша
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
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Андрей
 
30 лет
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23 минуты назад
61 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
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Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Полина
 
21 год
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
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месяц назад
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5 лет назад
Сергей
 
40 лет
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3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
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8 месяцев назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
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4 месяца назад
52 отзыва(-1)
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Джавид
 
25 лет
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4 года назад
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Елена
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Георгий
 
23 года
5 лет в сервисе
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3 года назад
13 отзывов(-2)
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
287 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
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3 года назад
17 отзывов
5 лет назад