Cоздать мобильную веб страницу/Создать лендинг с возможностью выбора

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Закрыт14 заявок613 просмотров

Надо создать мобильный лендинг с возможностью выбора посетителями категории/ варианта товара.

Пример страницы можно посмотреть здесь:

 https://immospex.perspectivefunnel.com/2020/

5 лет назад
Swiss7775
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