Разработать дизайн нового вебсайта для grishinrobotics.com. Спектр задач: 1. Разработка и утверждение макета в Figma 2. Перенос всего в Wix Editor 3. Cоздание баз данных CMS 4. Мобильная ...
Разработать сайт-агрегатор
- Сайт будет являться PWA-приложением.
- На сайте должны собираться пуши.
- Проект имеет стадии развития – нужно сразу предусматривать модульность и расширяемость.
- Проект разрабатывается с GIT, приватный репозиторий на bitbucket.
- Стек: PHP не ниже 7.2, php-фреймворк, mysql.
- Сайт мультязычный – ru ua en.
- Ормление сайта – flat дизайн. Должен быть очень простой UX/UI. Основной упор на mobileверсию, кнопки элементы управления должны быть крупными, простыми, безмелких элементов, интуитивно – понятный flow.
- Бэк часть представляет собой – админку + личный кабинет.
- Нужно будет подключить платежную систему Fondy.
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