Разработать сайт-агрегатор

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок487 просмотров
  • Сайт будет являться PWA-приложением.
  • На сайте должны собираться пуши.
  • Проект имеет стадии развития – нужно сразу предусматривать модульность и расширяемость.
  • Проект разрабатывается с GIT, приватный репозиторий на bitbucket.
  • Стек: PHP не ниже 7.2, php-фреймворк, mysql.
  • Сайт мультязычный – ru ua en.
  • Ормление сайта – flat дизайн. Должен быть очень простой UX/UI. Основной упор на mobileверсию, кнопки элементы управления должны быть крупными, простыми, безмелких элементов, интуитивно – понятный flow.
  • Бэк часть представляет собой – админку + личный кабинет.
  • Нужно будет подключить платежную систему Fondy.
GitMySQLPHP
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karasmg
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Заявки фрилансеров

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