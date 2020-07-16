Разработать сайт-агрегатор

Разработать сайт-визитку для транспортной компании с использованием какой-нибудь популярной сms (WordPress, Joomla, MODX). Главный упор - дизайн - уникальный, не шаблон. Сайт должен быть не лендинг, многостраничный. Страницы стандартные - О нас, Услуги ...