Сайт для продажи услуг бустинга в играх

$300
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Закрыт16 заявок578 просмотров

Нужно разработать сайт по ключ.Платформа для продажи услуг в сфере игровой индустрии (прокачка аккаунтов, получение внутреигровых достижений).

Функционал:

Личный кабинет пользователя и администрации.

Мониторинг заказов

Интеграция международных и СНГ платежных систем.

Примеры:

https://www.heroboosting.com/

https://buyboosting.com/

5 лет назад
Aizen_iwnl
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