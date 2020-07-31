Aizen_iwnl

Евгений Aizen_iwnl

 
27 летКитай/Гуанчжоу
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Сайт для продажи услуг бустинга в играх

    $300

    Нужно разработать сайт по ключ.Платформа для продажи услуг в сфере игровой индустрии (прокачка аккаунтов, получение внутреигровых достижений). Функционал: Личный кабинет пользователя и администрации. Мониторинг заказов Интеграция международных и СНГ платежных систем. Примеры: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.heroboosting.com%2F]https://www.heroboosting.com/[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fbuyboosting.com%2F]https://buyboosting.com/[/url]

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 года назад