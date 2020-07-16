Сайт под ключ. Знание Wix Editor и Figma обязательно

Нужно создать html-сайт c типовыми элементами на php и ява по типу сайта https://artline3d.ru/ Точнее, нужно создать связанные между собой функционально типовые страницы для их последующего заполнения, размножения и наполнения аналогичными. (Нужно сделать структуру ...