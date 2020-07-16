Сайт под ключ. Знание Wix Editor и Figma обязательно

$2000
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Закрыт16 заявок481 просмотр

Разработать дизайн нового вебсайта для grishinrobotics.com.

Спектр задач:

1. Разработка и утверждение макета в Figma

2. Перенос всего в Wix Editor

3. Cоздание баз данных CMS 

4. Мобильная версия и планшет 

FigmaWix
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