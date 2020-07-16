Сайт будет являться PWA-приложением.На сайте должны собираться пуши.Проект имеет стадии развития – нужно сразу предусматривать модульность и расширяемость.Проект разрабатывается с GIT, приватный репозиторий на bitbucket.Стек: PHP не ниже 7.2, php-фреймворк, mysql.Сайт мультязычный – ru ua ...
Создать сайт для интернет-радио
Создать новый сайт - взамен существующего для не коммерческого проекта. Интернет-радиостанция. Поэтому заоблачных бюджетов нет. Старый сайт писался лет 10 назад, поэтому морально и физически устарел. Пора ему на пенсию)
Есть приблизительный дизайн. Есть задумки чего и как можно автоматизировать. Сроки не горят, но повторюсь бюджет не огромный. Приблизительное ТЗ и ссылку на дизайн в Figma могу скинуть)
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