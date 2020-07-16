Создать сайт для интернет-радио

Создать новый сайт - взамен существующего для не коммерческого проекта. Интернет-радиостанция. Поэтому заоблачных бюджетов нет. Старый сайт писался лет 10 назад, поэтому морально и физически устарел. Пора ему на пенсию)

Есть приблизительный дизайн. Есть задумки чего и как можно автоматизировать. Сроки не горят, но повторюсь бюджет не огромный. Приблизительное ТЗ и ссылку на дизайн в Figma могу скинуть)