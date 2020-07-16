Создать сайт для интернет-радио

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Закрыт21 заявка449 просмотров

Создать новый сайт - взамен существующего для не коммерческого проекта. Интернет-радиостанция. Поэтому заоблачных бюджетов нет. Старый сайт писался лет 10 назад, поэтому морально и физически устарел. Пора ему на пенсию) 

Есть приблизительный дизайн. Есть задумки чего и как можно автоматизировать. Сроки не горят, но повторюсь бюджет не огромный.  Приблизительное ТЗ и ссылку на дизайн в Figma могу скинуть) 

 

Figma
5 лет назад
DVJ_HolodOK
Денис 
43 года
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Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sobefi27
Иван 
27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
$500
45 дней
Взял предоплату и пропал. Не отвечает на звонки. Заблокировал везде в соцсетях. Сам не работает - ищет посредников. С посредниками сейчас работаем, но денег он им не перевел тоже) Вообщем, не рекомендую не в коем случае.

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