Вёрстка темы для Magento

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Закрыт3 заявки431 просмотр

Есть дизайн. Нужно сверстать тему для Magento . Оплата поэтапно. Знание Magento , обязательно опыт работы с ним. Решение будет принято после ваших ответов на тестовые вопросы. Пжл, пишите предложения и сообщайте скайп или телеграм для связи.

Magento
5 лет назад
sklarenko
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