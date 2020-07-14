Лендинг для Онлайн конференции

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Закрыт1 заявка191 просмотр

Здравствуйте, Владимир. Подскажите, сможете ли взять заказ? Это ссылка на существующий лендинг на конструкторе  https://vtkosnova.org/konf_deti Необходимо сделать приблизительно по такому шаблону https://drive.google.com/file/d/1Afin2b3B4lc0dHWFuQLH8HS2L30qnHRb/view?usp=sharing

5 лет назад
guest_15948212324608
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
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8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад