Анастасия Парфенова nastya_parfi10nastya_parfi10
Что создаю:
-ЛОГОТИП ваш фирменный знак
-УПАКОВКА конкурентное преимущество продукта
-БРЕНДИНГ имидж и отличительная черта
-ВЕБСАЙТ digital-сервис для вашего бизнеса
-ОНЛАЙН-ШКОЛА инструмент личностного бренда
TARGET таргетированная реклама
клиенты увидят вас по новому!
Разработка качественного сайта с нуля до полной оптимизации любой сложности и обьемов
-проектирование и анализ
-разработка уникального дизайна
-адаптированная верстка на все разрешения
-базовые настройки SEO
Портфолио: https://cpkcredit.tilda.ws/
Главные преимущества работы со мной:
-Пунктуальность
-Соблюдение требований клиента
-Постоянная обратная связь
работаю в : Photoshop, Figma , ae, Facebook, Tilda
Опыт работы 4,5 года
Крупные компании с которыми работали: центр потребительского кредитования (ЦПК), мята лаундж, точка Красоты, Кама, гофро-пак, twinstore
Условия сотрудничества:
-Безопасная сделка
-Предоплата 50% ( QIWI , Mastercard)
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