UX,UI design. Комплексный маркетинг и построение воронок продаж в компаниях

Что создаю:

-ЛОГОТИП ваш фирменный знак

-УПАКОВКА конкурентное преимущество продукта

-БРЕНДИНГ имидж и отличительная черта

-ВЕБСАЙТ digital-сервис для вашего бизнеса

-ОНЛАЙН-ШКОЛА инструмент личностного бренда

TARGET таргетированная реклама

клиенты увидят вас по новому!

Разработка качественного сайта с нуля до полной оптимизации любой сложности и обьемов

-проектирование и анализ

-разработка уникального дизайна

-адаптированная верстка на все разрешения

-базовые настройки SEO

Портфолио: https://cpkcredit.tilda.ws/

https://bimmaexpert.com/

Главные преимущества работы со мной:

-Пунктуальность

-Соблюдение требований клиента

-Постоянная обратная связь

работаю в : Photoshop, Figma , ae, Facebook, Tilda

Опыт работы 4,5 года

Крупные компании с которыми работали: центр потребительского кредитования (ЦПК), мята лаундж, точка Красоты, Кама, гофро-пак, twinstore

Условия сотрудничества:

-Безопасная сделка

-Предоплата 50% ( QIWI , Mastercard)

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