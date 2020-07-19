Лендинг на ВордПресс

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Завершен13 заявок414 просмотров

На ВордПресс делается лендинг. Уже сделано - подключен домен + SSL.

Что нужно?

1) Найти шаблон аналогичный на Тильде (пример есть). Шаблон - очень простой. 

2) Шаблон наполнить. Всё для наполнения уже сделано.

TildaWordPress
5 лет назад
dolores793
Юлия 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
15 дней назад
5 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Спасибо Александр за быструю и четкую работу. Всё было сделано ровно как было запланировано в ТЗ. Буду знать, к кому обращаться дальше за оперативным результатом. Рекомендую!
Спасибо за проект и детальное внимание к мелочам! Желаю удачи в запуске Вашего проекте! Постоянно на связи и моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

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Sizam4ik
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15 дней назад
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