На ВордПресс делается лендинг. Уже сделано - подключен домен + SSL. Что нужно? 1) Найти шаблон аналогичный на Тильде (пример есть). Шаблон - очень простой. 2) Шаблон наполнить. Всё для ...
Сделать сайт по шаблону
Завершен7 заявок323 просмотра
Есть готовый шаблон psd, необходимо адаптивно сверстать.
Выбранный исполнитель
5 лет назад
$90
2 дня
Escrow
Андрей быстро сверстал сайт. Все отлично, рекомендую!
Хороший заказчик, оплата моментальная!
Заявки фрилансеров
Андрей
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Олег
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