Сделать сайт по шаблону

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Завершен7 заявок323 просмотра

Есть готовый шаблон psd, необходимо адаптивно сверстать.

5 лет назад
viiye
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Melnik0v
Андрей 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$90
2 дня
Escrow
Андрей быстро сверстал сайт. Все отлично, рекомендую!
Хороший заказчик, оплата моментальная!

Заявки фрилансеров

Андрей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Олег
 
26 лет
7 лет в сервисе
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Melnik0v
Андрей 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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