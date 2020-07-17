Необходимо сделать сайт на wordpress Тематика сайта: оказание услуг по написанию научно-исследовательсикх работ (дипломные работы, диссертации) Адаптировать сайт под мобильные устройства Предлагайте свою цену и предложения.
Сайт под ключ
Необходимо сделать сайт для шашлычной.
Требования по сайту: необходима корзина, чтобы можно было заказывать, необязательно разрабатывать с нуля, желательно сделать просто по бесплатному макету (бюджет ограничен). Сайт тоже не очень замороченный, просто категории еды, какое-нибудь окно под акции и корзина с доставкой. Более точное ТЗ скажу позже, сейчас хотим определиться с ценовым диапазоном.
Заявки фрилансеров
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