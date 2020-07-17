Сайт под ключ

Необходимо сделать сайт для шашлычной.

Требования по сайту: необходима корзина, чтобы можно было заказывать, необязательно разрабатывать с нуля, желательно сделать просто по бесплатному макету (бюджет ограничен). Сайт тоже не очень замороченный, просто категории еды, какое-нибудь окно под акции и корзина с доставкой. Более точное ТЗ скажу позже, сейчас хотим определиться с ценовым диапазоном.