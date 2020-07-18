Создать сайт

Нужно на вордпресс сделать сайт по типу такого https://laserspro.ru/ только без раздела «блог». Подойдёт вариант на каком-нибудь бесплатном шаблоне. Хотя если вы уверены что другой движок для этих целей подойдёт лучше (и ...
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