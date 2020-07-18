Мне очень нужен сайт обменник предметов CS:GO наподобие сайта cs.money. Кто разбирается в данной сфере отпишитесь.
Создание сайта по строительству домов
Нам необходимо сделать сайт, возможно лендинг страницу и запустить эффективную рекламу в яндекс директ. Мы занимаемся строительством домов из морских контейнеров. Работаем на всю Россию. Какие варианты вы можете нам предложить, какая стоимость?
Что нам нужно:
1. Готовый под ключ современный, качественный сайт, с красивыми и дорогими фото.
2. Воронка продаж: продающие кнопки.
3. Подключение чата.
4. Заказ обратного звонка.
5. Оптимизация под сео (Сбор ключевых запросов, title и descriptoin, теги H1 – H3, alt-текст и оптимизация размера для изображений, удаление метаданных).
6. Адаптация на всех устройствах.
7. Создание и настройка яндекс директ.
Заявки фрилансеров
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