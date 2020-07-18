Создание сайта по строительству домов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт35 заявок580 просмотров

Нам необходимо сделать сайт, возможно лендинг страницу и запустить эффективную рекламу в яндекс директ. Мы занимаемся строительством домов из морских контейнеров. Работаем на всю Россию. Какие варианты вы можете нам предложить, какая стоимость?

Что нам нужно:

1. Готовый под ключ современный, качественный сайт, с красивыми и дорогими фото.

2. Воронка продаж: продающие кнопки.

3. Подключение чата.

4. Заказ обратного звонка.

5. Оптимизация под сео (Сбор ключевых запросов, title и descriptoin, теги H1 – H3, alt-текст и оптимизация размера для изображений, удаление метаданных).

6. Адаптация на всех устройствах.

7. Создание и настройка яндекс директ.

5 лет назад
art4l1fe
Арем 
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