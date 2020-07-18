Создать сайт обменник предметов наподобие сайта cs.money

Необходимо сделать сайт для шашлычной. Требования по сайту: необходима корзина, чтобы можно было заказывать, необязательно разрабатывать с нуля, желательно сделать просто по бесплатному макету (бюджет ограничен). Сайт тоже не очень замороченный, просто категории еды, ...