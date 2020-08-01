Сделать сайт на вордпресс

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  2. Сайты «под ключ»
Завершен14 заявок476 просмотров

Нужно на вордпресс сделать сайт по типу такого https://laserspro.ru/ только без раздела «блог». Подойдёт вариант на каком-нибудь бесплатном шаблоне.

Хотя если вы уверены что другой движок для этих целей подойдёт лучше (и не в ущерб стоимости проекта) — я готов рассмотреть варианты.

Бюджет ограничен, поэтому предпочтения предложениям с наименьшей ценой.

WordPress
5 лет назад
FladeX
Максим 
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10 дней назад

Выбранный исполнитель

vladislav02
Владислав 
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4 года назад
45 отзывов(-1)
5 лет назад
$60
7 дней
Сотрудничаем уже второй раз. Заказ выполнен корректно, по ТЗ. Все страницы на сайте готовы, формы заявок работают. По срокам не уложились, единственный минус. +++
Всё в порядке

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