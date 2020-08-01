Сделать сайт на вордпресс

Нужно на вордпресс сделать сайт по типу такого https://laserspro.ru/ только без раздела «блог». Подойдёт вариант на каком-нибудь бесплатном шаблоне.

Хотя если вы уверены что другой движок для этих целей подойдёт лучше (и не в ущерб стоимости проекта) — я готов рассмотреть варианты.

Бюджет ограничен, поэтому предпочтения предложениям с наименьшей ценой.