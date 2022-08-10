Требуется срочная верстка двух проектов, состоящих из 8 страниц. Ожидается качественная HTML-верстка с применением современных технологий. Важен опыт RTL-верстки и знание CSS-анимаций. Укажите в заявке, сколько лет вы занимаетесь версткой и какие технологии используете. Готовы доплачивать за исправления при необходимости.
Верстка для Лендингов
Нужно доверстать 2 лендинга по готовому дизайну в psd. В дальнейшем возможна работа на постоянной основе, ищем опытного специалиста. Мы делаем большой крипто проект P2E NFT игру. Лэндинги написаны на HTML, CSS, JS, все исходные файлы имеются. ТЗ пришлем в личку заинтересованным людям
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