Требуется срочная верстка двух проектов, состоящих из 8 страниц. Ожидается качественная HTML-верстка с применением современных технологий. Важен опыт RTL-верстки и знание CSS-анимаций. Укажите в заявке, сколько лет вы занимаетесь версткой и какие технологии используете. Готовы доплачивать за исправления при необходимости.