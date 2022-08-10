Верстка для Лендингов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен46 заявок980 просмотров

Нужно доверстать 2 лендинга по готовому дизайну в psd. В дальнейшем возможна работа на постоянной основе, ищем опытного специалиста. Мы делаем большой крипто проект P2E NFT игру. Лэндинги написаны на HTML, CSS, JS, все исходные файлы имеются. ТЗ пришлем в личку заинтересованным людям

CSSHTMLJavaScriptNFT
3 года назад
guest_16450316267048
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2 года назад

Выбранный исполнитель

H0lyM0lly
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$30
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Все хорошо, спасибо за проделанную работу
Отличный и понимающий заказчик, быстрые ответы на интересующие вопросы. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

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