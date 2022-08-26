AzAlex

Portfolio site - https://azalex020204.github.io/newPortfolio/

Сайт для будь-якого пристрою? Це легко.

Тільки якісно і в адекватні терміни - верстка сайту з чистим кросбраузерним кодом. Завжди доводжу проект до кінця. Йду в ногу з часом, вивчаю нові технології.

SKILLS:

HTML

CSS/SСSS/SASS

JS

Gulp

ReactJS

GIT

Pixel perfect

BEM

Mobile first

Figma

Adobe Photoshop

Характеристики роботи:

- Кросбраузерність, адаптивність під будь-які пристрої.

- Верстка з PSD, Figma

- Анімація на сайті

CONTACTS

Phone: +380987392702

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alex-ovchar-847165256/

GitHub: https://github.com/azalex020204

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/AzAlexXx

Instagram: https://www.instagram.com/azalex._/