AzAlex
Portfolio site - https://azalex020204.github.io/newPortfolio/
Сайт для будь-якого пристрою? Це легко.
Тільки якісно і в адекватні терміни - верстка сайту з чистим кросбраузерним кодом. Завжди доводжу проект до кінця. Йду в ногу з часом, вивчаю нові технології.
SKILLS:
HTML
CSS/SСSS/SASS
JS
Gulp
ReactJS
GIT
Pixel perfect
BEM
Mobile first
Figma
Adobe Photoshop
Характеристики роботи:
- Кросбраузерність, адаптивність під будь-які пристрої.
- Верстка з PSD, Figma
- Анімація на сайті
CONTACTS
Phone: +380987392702
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alex-ovchar-847165256/
GitHub: https://github.com/azalex020204
Email: [email protected]
Telegram: https://t.me/AzAlexXx
Instagram: https://www.instagram.com/azalex._/
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
3 года назад
Завдання виконано, все добре. Звернусь іще
Ответный отзыв
Приятная работа, с хорошим, адекватным заказчиком.))