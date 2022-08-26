Ищется специалист для верстки копии лендинга с заменой логотипа и контактной информации. Работы должны быть выполнены в срок 2 дня. Необходим опыт в HTML-верстке.
Верстка пари сторінок інтернет-магазину
Потрібно зверстати пару макетів - вітрина з фільтрами, сторінка товару. Роботи годин на 30, деталі при спілкуванні.
Погодинна оплата $5-10 залежно від досвіду.
Можливі завдання на постійній основі.
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