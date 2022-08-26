Верстка пари сторінок інтернет-магазину

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Завершен46 заявок821 просмотр

Потрібно зверстати пару макетів - вітрина з фільтрами, сторінка товару. Роботи годин на 30, деталі при спілкуванні.

Погодинна оплата $5-10 залежно від досвіду. 

Можливі завдання на постійній основі. 

3 года назад
0roman
Роман 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

020204
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$60
3 дня
Escrow
Завдання виконано, все добре. Звернусь іще
Приятная работа, с хорошим, адекватным заказчиком.))

Заявки фрилансеров

020204
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артем
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Дарья
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Георгий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Дмитрий
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
Айлевский
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Александр
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Эгор
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олександр
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Богдан
 
25 лет
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3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Арина
 
22 года
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Макс
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Влад
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Іван
 
30 лет
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Был
2 часа назад
9 отзывов
3 года назад
Денис
 
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месяц назад
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Мария
 
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Виталий
 
31 год
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Был
2 года назад
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Николай
 
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год назад
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Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
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Артём
 
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год назад
2 отзыва
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Егор
 
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2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дилрозбек
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Елизавета
 
22 года
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3 года назад
Кахабер
 
23 года
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Был
9 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Михайло
 
24 года
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3 года назад
3 года назад
Владислав
 
27 лет
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Был
20 часов назад
39 отзывов
3 года назад
Владислав
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Максим
 
36 лет
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Был
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Ариф
 
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Юрий
 
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Денис
 
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год назад
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Оксана
 
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Денис
 
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5 месяцев назад
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Кобилянський
 
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3 года назад
Сергей
 
21 год
3 года в сервисе
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год назад
7 отзывов
3 года назад
Виталий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
9 отзывов
3 года назад
Гиоргии
 
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Был
22 дня назад
20 отзывов
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Анатолій
 
19 лет
3 года в сервисе
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Екатерина
 
25 лет
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2 года назад
1 отзыв
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