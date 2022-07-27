Требуется сверстать новые блоки для сайта 1C БУС по дизайну из Figma. Необходимо внедрить адаптивную верстку страниц, учитывая только элементы, отмеченные на шаблоне красными стрелками. Срок выполнения – сегодня.
Адаптивная верстка
Павел, добрый день.
Нужно аккуратно сверстать https://www.figma.com/file/Tcsttpq2zEbvKx0fwCYxn5/Uptitude-Website?node-id=0%3A1
Также необходимо предусмотреть возможность добавления статей в разделе Articles самими сотрудниками.
Напишите вашу цену и сроки.
Спасибо.
Игнат.
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