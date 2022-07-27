Адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка134 просмотра

Павел, добрый день.

Нужно аккуратно сверстать https://www.figma.com/file/Tcsttpq2zEbvKx0fwCYxn5/Uptitude-Website?node-id=0%3A1

Также необходимо предусмотреть возможность добавления статей в разделе Articles самими сотрудниками.

Напишите вашу цену и сроки.

Спасибо.

Игнат.

Node.js
3 года назад
guest_16589254423983
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
31 год
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
19 отзывов
3 года назад

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