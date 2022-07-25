Верстка сайта (4 страницы)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок111 просмотров

Добрый день! Требуется сверстать сайт на 4 страницы по макету из фигмы. Интересуют также сроки выполнения и цена работы.

Figma
3 года назад
guest_16588487538842
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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