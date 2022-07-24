Html css дизайн и верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки163 просмотра

Нужно оперативно установить на сайт новый дизайн, заменить шрифты, цвета и поставить фон, приверстать все к сайту. Работу нужно выполнить до завтра.

CSSHTML
3 года назад
dolphinlab
25 лет
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Был
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
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