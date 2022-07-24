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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки401 просмотр

Нужен верстальщик, который знает Less, jQuery, html генерирует php.

HTMLjQueryPHP
3 года назад
rwniee
39 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 минут назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Анастасия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Юсуф
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Игорь
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 отзывов
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