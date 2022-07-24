Верстка лендинга (+-10 страниц) по макету в figma

$125
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт40 заявок834 просмотра

Адаптивная HTML/CSS верстка по макету в figma.

Желательный срок 4 дня.

CSSFigmaHTML
3 года назад
trofimovanatolii
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