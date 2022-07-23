Contact form 7 (WP) Ваша заявка принята! Спасибо!

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки393 просмотра

Вывести уведомление об успешной отправке или ошибке форм в contact form 7 (WP)  в попап окне с затемнением фона экрана.

Сайт: https://footseminars.com/

WordPress
3 года назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ivanwdev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, все сделал быстро и качественно. Всегда был на связи, всем рекомендую!
Всё отлично, быстро управились с задачей, оперативно выслал тз и оплатил работу.

Заявки фрилансеров

ivanwdev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад

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