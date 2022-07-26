Адаптивная верстка с Фигма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен47 заявок1165 просмотров

Здравствуйте, нужно сверстать прикреп. макет.

Исходник в фигма, адаптив и интерактив нужны.

Пишите цены и сроки, отлично будет уложиться до понедельника.

Figma
3 года назад
senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

3221vbif
21 год
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$165
5 дней
Escrow
Объемных проект с большим количеством внутренних выполнил аккуратно, по макету. А главное быстро. Рекомендую.
Отличный заказчик, рекомендую

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