Сверстать макет на vue.js

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки338 просмотров

Макет отрисован в фигме, нужно сделать верстку + валидацию полей, вывести ошибки заполнения. + моб версия  

FigmaVue.js
3 года назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

playsetler
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
$80
7 дней
Escrow
Очень педантичный и в хорошем смысле дотошный специалист. все очень качественно хоть местами и не быстро. продолжаем работать
Отличный заказчик, не требует, а входит в положение, нормальное человеческое общение, оплата моментальная

Заявки фрилансеров

playsetler
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка и натяжка сайта на Wordpress по макету figma

    Требуется верстка макета из Figma и его натяжка на платформе Wordpress. Необходимы две оценки: за верстку макета и за интеграцию на Wordpress. Убедитесь в соответствии с требованиями, включая проверку через W3 Validator и соблюдение иерархии заголовков на страницах.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать полностью фронт (js typescript)

    Ищется фронтенд разработчик для создания полного интерфейса сервиса на TypeScript и React. Проект включает готовое ТЗ и дизайн. Все данные извлекаются из библиотеки, требуется только вывод информации в нужные места. Основные технологии: TypeScript и React.

    JavaScriptTypeScript
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн простой страницы (ПК+моб) + верстка образца.

    Требуется создать простой и чистый дизайн страницы для ПК и мобильных устройств, основываясь на предоставленной компоновке. Необходимо выполнить HTML-верстку образца страницы, обеспечив удобное отображение на всех устройствах.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка из figma в html

    Необходимо перевести дизайн из Figma в адаптивные HTML и CSS исходники для главной страницы сайта. Страница состоит из 4 экранов, требуется обеспечить корректное отображение на различных устройствах.

    CSSFigmaHTML
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка макета html для расскилки e-mail

    Требуется сверстать HTML-макеты для e-mail рассылки на основе предоставленных PDF файлов. Все файлы должны быть в кодировке UTF-8. Ознакомьтесь с требованиями к макету во вложении.

    HTML
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Відновити язик сайту та додати українську верстку

    Необхідно відновити основний язик сайту, який було видалено, та реалізувати українську верстку. Використання PHP для налаштування відображення контенту. Всі елементи повинні коректно відображатися на сайті.

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать адаптивно не большую форму с табами

    Необходимо сверстать адаптивную форму с использованием табов. Проект требует качественной HTML-верстки для создания удобного и отзывчивого интерфейса. Обеспечьте корректное отображение на различных устройствах.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вёрстка Landing page на Vue.js

    Требуется выполнить вёрстку home page на Vue.js (версия 2) с использованием SCSS. Макеты для работы предоставлены. Обязательно обеспечить адаптивность. CSS библиотеки использовать нельзя. Готов обсудить детали в личных сообщениях.

    CSSNode.jsSCSSVue.js
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад