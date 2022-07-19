Категорически не рекомендую работать с данным исполнителем,очень мерзкий в общении,наглый и скорее всего ничего не умеет делать,я неделю ждал этого персонажа в итоге он просто перестал отвечать,после множества моих сообщений он все же соизволил ответить,его слова КЛАССНО Я НАД ТОБОЙ ПОСМЕЯЛСЯ,так что решайте сами давать этому п.....лу работу