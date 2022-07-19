Сайт на ларавел

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок779 просмотров

Нужно сделать сайт на ларавел,верстка уже готова,все подробности в лс,предпочтение отдам тому кто предложит цену ниже,просьба писать сразу свои контакты телеграмм

Laravel
3 года назад
guest_16562686775151
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

thesherov
Юсуф 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$200
7 дней
Категорически не рекомендую работать с данным исполнителем,очень мерзкий в общении,наглый и скорее всего ничего не умеет делать,я неделю ждал этого персонажа в итоге он просто перестал отвечать,после множества моих сообщений он все же соизволил ответить,его слова КЛАССНО Я НАД ТОБОЙ ПОСМЕЯЛСЯ,так что решайте сами давать этому п.....лу работу
Заказчик сам неадекватный, издевается не хочет работать!

Заявки фрилансеров

Олександр
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
15 минут назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
3 года назад
thesherov
Юсуф 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
168 отзывов
3 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Ульяна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Владислав
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад
14 отзывов
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Игорь
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка и натяжка сайта на Wordpress по макету figma

    Требуется верстка макета из Figma и его натяжка на платформе Wordpress. Необходимы две оценки: за верстку макета и за интеграцию на Wordpress. Убедитесь в соответствии с требованиями, включая проверку через W3 Validator и соблюдение иерархии заголовков на страницах.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать полностью фронт (js typescript)

    Ищется фронтенд разработчик для создания полного интерфейса сервиса на TypeScript и React. Проект включает готовое ТЗ и дизайн. Все данные извлекаются из библиотеки, требуется только вывод информации в нужные места. Основные технологии: TypeScript и React.

    JavaScriptTypeScript
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать макет на vue.js

    $150

    Необходимо сверстать макет, предоставленный в Figma, на основе технологии vue.js. Задача включает реализацию валидации полей и вывод ошибок заполнения, а также адаптацию для мобильных устройств.

    FigmaVue.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн простой страницы (ПК+моб) + верстка образца.

    Требуется создать простой и чистый дизайн страницы для ПК и мобильных устройств, основываясь на предоставленной компоновке. Необходимо выполнить HTML-верстку образца страницы, обеспечив удобное отображение на всех устройствах.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка из figma в html

    Необходимо перевести дизайн из Figma в адаптивные HTML и CSS исходники для главной страницы сайта. Страница состоит из 4 экранов, требуется обеспечить корректное отображение на различных устройствах.

    CSSFigmaHTML
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка макета html для расскилки e-mail

    Требуется сверстать HTML-макеты для e-mail рассылки на основе предоставленных PDF файлов. Все файлы должны быть в кодировке UTF-8. Ознакомьтесь с требованиями к макету во вложении.

    HTML
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Відновити язик сайту та додати українську верстку

    Необхідно відновити основний язик сайту, який було видалено, та реалізувати українську верстку. Використання PHP для налаштування відображення контенту. Всі елементи повинні коректно відображатися на сайті.

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать адаптивно не большую форму с табами

    Необходимо сверстать адаптивную форму с использованием табов. Проект требует качественной HTML-верстки для создания удобного и отзывчивого интерфейса. Обеспечьте корректное отображение на различных устройствах.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад