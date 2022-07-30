Требуется сверстать новые блоки для сайта 1C БУС по дизайну из Figma. Необходимо внедрить адаптивную верстку страниц, учитывая только элементы, отмеченные на шаблоне красными стрелками. Срок выполнения – сегодня.
Сверстать пару страниц
Добрый день, нужно сверстать несколько страниц. Как обычно макет и ТЗ ждут вас в телеграмм.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется сверстать простой сайт-визитку согласно предоставленному макету. Ожидается качественная HTML-верстка. Примеры работ обязательны для оценки.HTML-верстка72 заявкиЗакрыт3 года назад
- $120
Необходимо сверстать и натянуть на WordPress небольшой сайт услуг. Включает шаблоны для главной, услуги, блога, прайсинга, о нас и контактов. Дизайн простой, с использованием базовых шаблонов WP. Главная страница должна содержать h1, микронадпись, блоки с преимуществами и FAQ. Цветовая схема - синий. Требуется минимальная настройка.HTML-верстка14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку для веб-страницы. Ожидается качественная работа с соблюдением всех стандартов и требований к верстке. Подходят исполнители с опытом в веб-разработке.Завершен3 года назад
- $80
Требуется выполнить HTML-верстку каталога для сайта на 1С Bitrix, основываясь на предоставленном примере. Часть верстки уже имеется, а также доступны скрипты из ранее выполненной работы. Необходимо учесть указанные детали.Завершен2 года назад
Завдання включає підключення віджету швидкого зв'язку Бінотел та внесення правок на лендінг. Необхідно додати акцію 'Знижка тільки сьогодні -20%', виправити блок 'Про нас' на 768px, а також внести зміни в блок 'Ціни' з ховерами на кнопки та зменшити їх розміри для мобільної версії.Завершен3 года назад