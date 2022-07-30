Сверстать пару страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка95 просмотров

Добрый день, нужно сверстать несколько страниц. Как обычно макет и ТЗ ждут вас в телеграмм.

3 года назад
dmitrymy000000
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DmitryAylevsky
Айлевский 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$50
2 дня
Escrow
Всё супер! Результатом остался доволен.
Как обычно, сотрудничество прошло успешно!

Заявки фрилансеров

DmitryAylevsky
Айлевский 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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