Необходимо сверстать и натянуть на WordPress небольшой сайт услуг. Включает шаблоны для главной, услуги, блога, прайсинга, о нас и контактов. Дизайн простой, с использованием базовых шаблонов WP. Главная страница должна содержать h1, микронадпись, блоки с преимуществами и FAQ. Цветовая схема - синий. Требуется минимальная настройка.
Верстка лендинга
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