Требуется разработка элегантного дизайна лэндинга для кондитерской с расширенным ассортиментом. Лэндинг будет включать основные разделы: Торты, Пирожные, Выпечка и отзывы. Необходимо создать две дополнительные страницы: карточка товара и оформление заказа. Все материалы для работы уже подготовлены.
Дизайн лендинга
Добрый день. Требуется создать дизайн лендинга в figma, для франшизы доставки суши. Лого и описание предоставлю.
Пример сайтов: franchise (.) budusushi (. )ua, franchisegroup (. )com(. )ua/catalog-franchise/franshyza-good-beer/
Присылайте свое портфоли, примеры( идеи ), цену и срок выполнения. Если есть вопросы, жду в ЛС.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт18 часов назад
Ищется дизайнер для разработки сайта клиники аппаратной косметологии на платформе Tilda. Задача включает создание уникального дизайна и верстку в зеро блоках, обеспечивая современный и привлекательный интерфейс для пользователей.Закрыт24 дня назад
Ищется веб-дизайнер для разработки одностраничного лендинга на английском языке для компании, предлагающей AI-чат-ботов. Необходим чистый и минималистичный дизайн, добавление кнопок Call-to-action и интеграция с calendly. Опирайтесь на два готовых лендинга для других услуг и следуйте техническому заданию.Закрыт24 дня назад
Требуется дизайнер для создания лендинга мероприятия с интеграцией функции оплаты. Лендинг должен быть привлекательным и функциональным, с учетом всех деталей мероприятия. Необходим профессиональный подход и внимание к визуальным элементам.Закрыт25 дней назад
Необходим специалист для разработки одностраничного сайта на платформе Тильда для компании по производству корпусной мебели. Идеально, если есть опыт в данной нише и сотрудничество с директологами для оптимизации сайта под Яндекс Директ. Ожидается качественный дизайн, который привлечет трафик.Закрыт25 дней назад
- $150
Требуется разработать дизайн сайта, включая отрисовку всех необходимых элементов и макета. Ознакомьтесь с техническим заданием для выполнения заказа.Закрыт3 дня назад
- $15
Требуется разработать три стильных баннера для мобильного приложения. Каждый баннер должен быть акционным, ярким и привлекать внимание, содержать четкое сообщение и призыв к действию. Дизайн должен сочетаться с общей стилистикой приложения и грамотно использовать цветовые акценты. Срок выполнения - до конца дня.Закрыт4 дня назад
Требуется дизайнер для переоформления существующего сайта. Необходимо обновить визуальное оформление и улучшить пользовательский интерфейс, чтобы сделать сайт более привлекательным и удобным для пользователей.Закрытмесяц назад
Требуются несколько дизайнеров для выполнения большого числа заказов на дизайн сайтов. Необходим опыт и наличие портфолио. Знания Figma, Photoshop и Illustrator будут преимуществом. Поделитесь информацией о себе.Закрытмесяц назад
- $50
Требуется разработка дизайна интернет-магазина для продажи мотоциклов и мото-техники либо одностраничного лендинг-пейджа. Оплата будет произведена поэтапно: за завершение главной страницы, страницы категории, страницы товара, корзины и личного кабинета. Учитывайте, что предоплат не будет.Закрыт6 дней назад