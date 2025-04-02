Дизайн лендинга

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Закрыт18 заявок70 просмотров

Добрый день. Требуется создать дизайн лендинга в figma, для франшизы доставки суши. Лого и описание предоставлю. 
Пример сайтов: franchise (.) budusushi (. )ua, franchisegroup (. )com(. )ua/catalog-franchise/franshyza-good-beer/

Присылайте свое портфоли, примеры( идеи ), цену и срок выполнения. Если есть вопросы, жду в ЛС. 

Спасибо.  

FigmaДизайн лендинговДизайн сайтов
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lagutin
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