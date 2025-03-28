Ищу специалиста, который сделает одностраничный сайт на тильде для компании по производству корпусной мебели. Идеально, если у вас уже есть кейс в этой нише или смежных, а также опыт работы совместно с директологом, чтобы понимать, как сайт должен выглядеть для приема трафика с Яндекс Директ, что поможет совместно доработать ТЗ.