Создание одностраничного сайта на Тильде для компании по производству мебел

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Ищу специалиста, который сделает одностраничный сайт на тильде для компании по производству корпусной мебели. Идеально, если у вас уже есть кейс в этой нише или смежных, а также опыт работы совместно с директологом, чтобы понимать, как сайт должен выглядеть для приема трафика с Яндекс Директ, что поможет совместно доработать ТЗ.

TildaСоздание одностраничных сайтов
месяц назад
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