Требуется разработать дизайн сайта, включая отрисовку всех необходимых элементов и макета. Ознакомьтесь с техническим заданием для выполнения заказа.
Создание одностраничного сайта на Тильде для компании по производству мебел
Ищу специалиста, который сделает одностраничный сайт на тильде для компании по производству корпусной мебели. Идеально, если у вас уже есть кейс в этой нише или смежных, а также опыт работы совместно с директологом, чтобы понимать, как сайт должен выглядеть для приема трафика с Яндекс Директ, что поможет совместно доработать ТЗ.
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