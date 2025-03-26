Дизайн интернет-магазина или лендинг пейдж

Добрый день, необходимо разработать дизайн интернет-магазина по продаже мотоциклов/мопедов и прочей мото-техники либо одностраничный лендинг-пейдж.

Более детально обсудим с исполнителем.

Уважаемые исполнители, убедительная просьба, откликайтесь только при условии которые будут соблюдены ниже:

Оплата по факту выполненных работ, никаких предоплат не будет!

Этапы оплаты:

Полное завершение главной страницы - оплата

Полное завершение страницы категории - оплата

Полное завершение страницы товара - оплата

Полное завершение корзины товаров - оплата

Полное завершение личного кабинета - оплата