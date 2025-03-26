Ищем UX/UI дизайнера для работы над решением для медицинских лабораторий в США. Задачи включают доработку и развитие интерфейса десктопного приложения, проектирование веб-интерфейса, работу с командой разработчиков и поддержание дизайн-системы. Требуется опыт работы от 2 лет, знание английского языка на уровне B2 и наличие портфолио с реализованными проектами.