Требуется UX/UI дизайнер для работы над решением для медицинских лабораторий в США. Задачи: доработка интерфейса десктопного приложения, проектирование веб-интерфейса и поддержание дизайн-системы. Необходим опыт от 2 лет, знание английского на уровне B2 и наличие портфолио с реализованными проектами.
Дизайн сайта
Отрисовать дизайн сайта
ТЗ https://www.dropbox.com/scl/fi/0vvx231h8x0jg96gujg5l/.paper?rlkey=wwntgslc60p8e9ieawcoluup6&dl=0
Заявки фрилансеров
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