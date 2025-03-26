Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок77 просмотров

Отрисовать дизайн сайта

ТЗ https://www.dropbox.com/scl/fi/0vvx231h8x0jg96gujg5l/.paper?rlkey=wwntgslc60p8e9ieawcoluup6&dl=0

Дизайн сайтов
месяц назад
ads_arhi
34 года
10 месяцев в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
14 часов назад
месяц назад
Дмитрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
1 отзыв
месяц назад
Иван
 
21 год
2 года в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
месяц назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
15 отзывов(-1)
месяц назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
28 отзывов
месяц назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
месяц назад
Алексей
 
17 лет
2 месяца в сервисе
Был
21 день назад
месяц назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
61 отзыв
месяц назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Андрей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 часов назад
1 отзыв
месяц назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
11 отзывов
месяц назад
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