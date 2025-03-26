Нужен дизайн вебсайта - веб сайт о мобильном приложении

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки24 просмотра

есть приложение для изучения языков, пример: дуолинго

нужно сделать дизайн сайт визитку для мобильного приложения

если пришлете примеры где были подобные работы, будет плюсом

как мудборд можно использовать https://appewa.com

https://wordpress.com/theme/memphoria?tab_filter=all

duolingo.com

FigmaДизайн сайтов
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