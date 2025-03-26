Требуется UX/UI дизайнер для работы над решением для медицинских лабораторий в США. Задачи: доработка интерфейса десктопного приложения, проектирование веб-интерфейса и поддержание дизайн-системы. Необходим опыт от 2 лет, знание английского на уровне B2 и наличие портфолио с реализованными проектами.