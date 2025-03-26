Требуется разработка веб-дизайна страниц для сайта, включая страницу загрузки файлов в нескольких шагах, страницу верификации пользователя и страницу редактирования контента. Дизайн должен соответствовать общей стилистике сайта. Необходимо создать аналогичные макеты для 4 различных сайтов, без сложных моментов в ТЗ.
Нужно сделать веб-дизайн страниц сайта.
Здравствуйте!
Нужно сделать веб-дизайн страниц сайта. А именно, страницу загрузки файлов в несколько экранов-шагов, страница верификации юзера, страница редактирования контента. А так же добавить кнопки загрузки в хедере и в юзер меню. Необходимо чтобы дизайн вписывался в стилистику сайта и использовал общий подход. В принципе в основном тз указано что нужно сделать, сложных моментов нет. Сделать нужно аналогичные макеты для 4 веб сайтов. Пишите ваш тг. С кандидатами свяжемся и обсудим конкретное ТЗ.
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